Israël : Accueil du président du Somaliland pour une visite historique et Ferhat Mehenni annoncé comme prochain invité

Le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a été reçu dimanche à Jérusalem par son homologue israélien, Isaac Herzog, à l’occasion de la première visite d’Etat officielle d’un chef de l’exécutif somalilandais à l’étranger. Cette rencontre intervient quelques mois après la décision d’Israël de reconnaître, le 26 décembre 2025, le Somaliland comme un « État indépendant et souverain », une première sur la scène internationale depuis la sécession de ce territoire d’avec la Somalie en 1991.

Dans un communiqué diffusé par la présidence israélienne, Abdirahman Mohamed Abdullahi a qualifié cette visite d’événement historique. Depuis 35 ans, le Somaliland cherche à établir des contacts avec les dirigeants du monde entier. Israël est le premier pays à avoir accepté de nous voir et à reconnaître notre souveraineté, a-t-il déclaré, saluant l’accueil réservé à sa délégation.

Bien qu’il dispose de ses propres institutions, d’une monnaie, d’un passeport et d’une armée, le Somaliland peine toujours à obtenir une reconnaissance internationale plus large, en raison notamment des réticences de nombreux Etats soucieux de préserver l’intégrité territoriale de la Somalie et d’éviter de nourrir d’autres revendications séparatistes en Afrique.

De son côté, Isaac Herzog a estimé que cette visite illustrait « le formidable potentiel » du nouveau partenariat entre les deux parties. Il a souligné des intérêts communs en matière de sécurité, de lutte contre l’extrémisme, de stabilité régionale dans la Corne de l’Afrique et de protection de la liberté de navigation dans le golfe d’Aden.

Par ailleurs, selon nos contacts, la prochaine visite officielle en Israël serait celle de Ferhat Mehenni, président du Mouvement pour l’indépendance de la Kabylie dans le nord de l’Algérie.

Avant l’arrivée des Français, la Kabylie jouissait d’une large autonomie. L’armée coloniale française a brisé cette indépendance lors d’une série d’offensives, notamment en 1857.