Europe : L’UEFA confie la Supercoupe d’Europe à l’arbitre somalien refoulé des Etats-Unis

L’arbitre somalien Omar Artan, récemment empêché d’entrer aux États-Unis où il devait officier lors de la Coupe du monde des clubs, dirigera finalement la Supercoupe d’Europe le 12 août prochain à Salzbourg, a annoncé jeudi l’UEFA (l’Union des associations européennes de football).

La rencontre opposera le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, au club anglais Aston Villa, sacré en Ligue Europa.

Dans un communiqué, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a salué les qualités de l’officiel somalien. « Le football est fait pour rapprocher les peuples et l’UEFA souhaite témoigner son respect à Omar ainsi qu’à son remarquable parcours d’arbitre », a-t-il déclaré.

L’instance européenne précise que cette nomination s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération récemment conclu avec la Confédération africaine de football, visant notamment à renforcer les échanges dans le domaine de l’arbitrage. Selon l’UEFA, cette collaboration repose sur des valeurs communes telles que l’unité, l’égalité et la lutte contre les discriminations.

Âgé de 34 ans, Omar Artan avait été désigné par la Fédération internationale de football association pour officier lors du Mondial des clubs organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Toutefois, il a été refoulé à son arrivée à l’aéroport de Miami, une décision qui a suscité une vive émotion dans son pays. De retour à Mogadiscio, il a été accueilli en héros mercredi.

Les autorités américaines ont justifié cette mesure en évoquant des liens présumés avec des personnes soupçonnées d’appartenir à des organisations terroristes, ce qui aurait rendu son admission sur le territoire impossible.

Interrogé sur cette affaire, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a regretté la situation tout en soulignant que l’instance mondiale du football ne pouvait pas se substituer aux décisions souveraines des États en matière de contrôle aux frontières.

La désignation d’Omar Artan pour la Supercoupe d’Europe apparaît ainsi comme une marque de reconnaissance de l’UEFA envers un arbitre dont la carrière a récemment été au centre de l’actualité internationale.