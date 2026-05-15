Togo : La coopération avec la BAD se renforce à travers 25 projets

Le partenariat entre le Togo et le Groupe de la Banque africaine de développement continue de se consolider, avec un total de 25 projets actifs représentant près de 598,87 millions de dollars.

Etablie depuis 1974, cette coopération n’a cessé de s’intensifier au fil des décennies. Un récent bilan présenté à Lomé met en lumière la solidité et la progression constante de cette collaboration stratégique.

Selon Amadou Diallo, responsable du programme pays de la BAD, l’institution occupe une place centrale dans le développement du pays. Il souligne que l’action de la Banque couvre les secteurs clés de l’économie togolaise.

Dans le détail, le secteur financier concentre la plus grande part des investissements avec 44 % du portefeuille. Il est suivi par les infrastructures de transport (14 %) ainsi que par l’agriculture et l’élevage (11 %), illustrant une approche multisectorielle.

Les projets en cours se répartissent entre 13 initiatives publiques nationales, un projet relevant du secteur privé et 11 programmes publics à dimension régionale, témoignant d’un équilibre entre actions locales et intégration régionale.

Pour M. Diallo, ces indicateurs reflètent à la fois la vitalité et le renforcement progressif des relations entre les deux partenaires. Il a également réaffirmé l’engagement de la BAD à soutenir durablement les ambitions de développement du Togo dans les années à venir.