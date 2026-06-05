Mali : Jusqu’à 2 milliards FCFA offerts pour des informations sur sept figures recherchées pour terrorisme

Les autorités maliennes ont annoncé, jeudi 4 juin 2026, la mise en place d’une récompense financière comprise entre 500 millions et 2 milliards de FCFA pour toute information jugée fiable et exploitable permettant l’arrestation ou la neutralisation de sept individus recherchés pour leur implication présumée dans des activités terroristes.

La mesure a été officialisée dans un communiqué signé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de division Daoud Aly Mohammedine. Selon le document, cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme et de la protection de la sécurité nationale.

Les personnes visées sont soupçonnées d’avoir participé à la préparation, à l’organisation ou à l’exécution d’attaques ayant porté atteinte à la sécurité des populations et des biens sur le territoire malien.

Il s’agit d’Iyad Ag Ghali, alias Abou Al-Fadel ; Hamadoun Hassan Sangaré, également connu sous les noms d’Amadou Kouffa ou Môbbô ; Abdoulaye Mamadou Bakaye Diallo, alias Jouleybib de Nampala ou Sidi ; Alghabass Ag Intalla ; Sedan Ag Hita, connu sous plusieurs pseudonymes dont Outhman Al Ansari, Abdel Hakim Al Kidali et Al Qayrawani ; Bilal Ag Acherif ; ainsi qu’Abderrahmane Al-Batna Al-Jazairi.

Dans son communiqué, le gouvernement souligne que ces individus font l’objet de recherches actives de la part des services compétents en raison de leur rôle présumé dans des opérations terroristes menées au Mali.

Les autorités invitent par ailleurs les citoyens à renforcer leur vigilance et à coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Elles encouragent toute personne disposant d’informations susceptibles de faciliter la localisation ou l’interpellation de ces individus à les transmettre aux services concernés.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la poursuite des opérations de lutte contre les groupes armés terroristes dans plusieurs régions du pays.