Togo : Lomé au cœur des enjeux de l’aviation africaine en juin 2026

La capitale togolaise accueillera du 15 au 19 juin 2026 la Convention et Exposition africaine du transport aérien, un rendez-vous continental majeur consacré à l’avenir de l’aviation en Afrique. À cette occasion, la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) a présenté les grandes orientations de l’événement, ainsi que les principales personnalités attendues.

Organisée en partenariat avec la Commission de l’Union africaine et sous le haut patronage du président du Conseil de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, la rencontre vise à accélérer la mise en œuvre du Marché unique du transport aérien africain (SAATM) et à renforcer l’intégration du secteur aérien à l’échelle du continent.

Plus de 500 participants sont attendus à Lomé, parmi lesquels des représentants de gouvernements, des régulateurs, des compagnies aériennes, des gestionnaires d’aéroports, des investisseurs, des institutions de développement et des partenaires internationaux.

Plusieurs hauts responsables africains prendront part aux travaux, notamment Lerato Dorothy Mataboge, commissaire aux Infrastructures et à l’Énergie de l’Union africaine, Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que Nardos Bekele-Thomas, directrice générale de l’Agence de développement de l’Union africaine-NEPAD.

Des représentants de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), du Conseil international des aéroports pour l’Afrique (ACI Africa), de l’Association du transport aérien international (IATA), du gouvernement togolais et de la CAFAC participeront également aux échanges.

Le programme s’articulera autour de cinq journées thématiques consacrées à l’intégration du marché aérien africain, au développement du fret et des corridors aériens, aux investissements et infrastructures, à l’innovation technologique ainsi qu’au renforcement des partenariats.

Les discussions porteront notamment sur l’amélioration de la connectivité entre les pays africains, la réduction des coûts du transport aérien, le financement des infrastructures, la transformation numérique du secteur et la promotion de carburants d’aviation plus durables, en lien avec les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de la ZLECAf.

Selon la CAFAC, cette rencontre devrait déboucher sur plusieurs avancées concrètes, notamment l’adoption de la Déclaration ministérielle de Lomé, le lancement de la Plateforme africaine de développement des routes aériennes (ARDP) et la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération et d’investissement pour soutenir un marché aérien africain plus compétitif et mieux intégré.