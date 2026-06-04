Somalie : Condamnation après l’attaque armée des infrastructures sécuritaires à Mogadiscio

Une attaque menée mercredi par des groupes armés lourdement équipés a visé plusieurs installations de police situées aux abords de Mogadiscio, la capitale somalienne, selon des informations relayées par l’Agence de presse somalienne (SONNA), citant des sources policières.

D’après les autorités, les assaillants ont pris délibérément pour cible des infrastructures relevant des forces de l’ordre, provoquant des dommages matériels à des biens publics destinés à servir la population. La police estime que cette action traduit une volonté manifeste de fragiliser l’ordre public et de porter atteinte à la stabilité du pays.

L’attaque n’a pas seulement affecté les sites sécuritaires. Des habitations ainsi que plusieurs commerces ont également subi des dégâts, exposant les habitants de la zone à des risques importants et menaçant leurs moyens de subsistance.

Face à cette situation, le gouvernement fédéral somalien a exprimé sa ferme condamnation dans un communiqué officiel. Les autorités ont réaffirmé leur détermination à préserver la sécurité de Mogadiscio et à empêcher toute tentative visant à entraver les missions des forces de sécurité ou à instaurer un climat de peur parmi la population.

De son côté, la Commission de l’Union africaine a fait part de sa profonde inquiétude à la suite de ces événements. Elle a exhorté l’ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue, à garantir la protection des civils et à éviter toute initiative susceptible d’accentuer les tensions.

L’organisation panafricaine a par ailleurs appelé les acteurs politiques somaliens à privilégier le dialogue, à renforcer les efforts de réconciliation nationale et à œuvrer en faveur d’un consensus capable de consolider la stabilité politique du pays.