Ankara : Niger et Turquie consolident un partenariat stratégique

La coopération entre le Niger et la Türkiye a franchi une nouvelle étape jeudi à Ankara, à l’occasion de la visite officielle du président nigérien, le général Abdourahamane Tiani. Premier déplacement du chef de l’Etat nigérien hors d’Afrique depuis son accession au pouvoir, cette visite a été marquée par la signature de plusieurs accords couvrant la sécurité, l’économie, la santé, l’éducation et la diplomatie.

A l’issue de leurs entretiens au palais présidentiel, Recep Tayyip Erdogan et Abdourahamane Tiani ont officialisé plusieurs textes de coopération, dont un protocole sur l’enseignement supérieur pour la période 2026-2030, la création d’une Commission économique et commerciale conjointe (JETCO), un accord relatif à la gestion de l’hôpital d’amitié Niger-Türkiye et un mémorandum de coopération diplomatique.

Le président turc a souligné la volonté des deux pays d’élargir leur collaboration dans des secteurs clés tels que la défense, l’énergie, les mines, l’agriculture, le commerce et l’investissement. Il a également annoncé la mise en place d’un mécanisme destiné à stimuler les opportunités d’affaires entre Ankara et Niamey.

Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé l’engagement de la Turquie aux côtés des pays africains confrontés aux menaces sécuritaires, notamment dans la région du Sahel. Il a évoqué un renforcement de la coopération dans la formation militaire et le partage d’expertise en matière de renseignement, tout en rappelant que la politique africaine d’Ankara repose sur le respect mutuel, l’égalité entre partenaires et des bénéfices réciproques.

Le dirigeant turc a par ailleurs mis en avant plusieurs réalisations au Niger, notamment l’hôpital d’amitié Niger-Türkiye, des projets d’irrigation et de développement rural, ainsi que les actions éducatives de la Fondation Maarif. Selon lui, près de 500 étudiants nigériens poursuivent actuellement leurs études supérieures en Türkiye.

De son côté, Abdourahamane Tiani a salué une relation devenue stratégique pour son pays. Il a rappelé que les liens entre les deux nations se sont fortement développés depuis la visite de Recep Tayyip Erdogan au Niger en 2013. Le président nigérien a également souligné l’appui d’Ankara dans la lutte contre les groupes armés au Sahel, estimant que cette coopération a contribué au renforcement de la stabilité et des capacités sécuritaires du Niger.