Ebola : La Communauté d’Afrique de l’Est renforce sa riposte régionale

Les ministres de la Santé de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) ont convenu de mettre en œuvre des mesures urgentes pour renforcer la lutte contre Ebola, à l’issue d’une réunion extraordinaire tenue par visioconférence les 1er et 2 juin.

Selon un communiqué publié jeudi par l’organisation régionale, les responsables sanitaires ont exprimé leur inquiétude face à l’évolution de l’épidémie et ont appelé à une action coordonnée afin d’empêcher toute propagation transfrontalière du virus.

Les États membres se sont notamment accordés sur l’harmonisation des dispositifs de surveillance et des mesures de protection dans les aéroports, les ports et les postes-frontières terrestres de la région. Ils ont également été invités à renforcer les contrôles sanitaires dans les zones touchées et aux points d’entrée, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux réglementations nationales en vigueur.

Pour assurer une réponse plus cohérente, les ministres ont chargé le Secrétariat de la CAE d’organiser, en collaboration avec les organismes compétents, une réunion régionale destinée à uniformiser les procédures de contrôle sanitaire, les exigences relatives aux déclarations de santé des voyageurs et les autres mesures de prévention appliquées aux frontières.

Les pays membres ont aussi approuvé la mise en place de contrôles sanitaires à la sortie des points d’entrée désignés, conformément aux directives régionales et internationales de santé publique.

Par ailleurs, le Secrétariat de la CAE a reçu pour mission de mobiliser des ressources afin de soutenir le renforcement des capacités de contrôle, les interventions en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, ainsi que les campagnes de sensibilisation et de surveillance communautaire.

Autre décision majeure : la création d’un Groupe de travail technique régional consacré à la riposte contre Ebola et les autres maladies à fort potentiel épidémique. Composé d’experts des États membres et du Secrétariat de la CAE, cet organe sera chargé de suivre l’évolution de la situation, de coordonner les interventions techniques et de fournir des rapports réguliers aux instances de l’organisation.

Basée à Arusha, en Tanzanie, la Communauté d’Afrique de l’Est regroupe huit pays : le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, la RDC, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud et la Tanzanie.