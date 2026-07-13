Guinée-Bissau : Domingos Simoes Pereira placé en détention par la justice militaire

Le principal opposant bissau-guinéen, Domingos Simoes Pereira, a été placé en détention vendredi sur décision d’un tribunal militaire après s’être présenté à une convocation judiciaire, selon une source sécuritaire.

Chef du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), formation historique qui a conduit le pays à l’indépendance en 1974 et aujourd’hui dans l’opposition, M. Pereira est poursuivi pour son implication présumée dans deux tentatives de coup d’Etat, survenues fin 2023 et en octobre 2025, ainsi que pour des infractions économiques.

Escorté par la police depuis son domicile, où il était assigné à résidence, l’opposant s’est rendu devant le tribunal militaire pour une nouvelle audition. Selon une source présente sur place, le juge lui a immédiatement notifié son placement en détention avant son transfert vers une prison de la capitale à bord d’un véhicule de la police d’intervention rapide.

Les avocats de Domingos Simoes Pereira ont dénoncé une procédure irrégulière. L’un de ses conseils, Roberto Indeque, a affirmé avoir boycotté l’audience, estimant qu’elle s’était déroulée en dehors du cadre légal et sans que la défense ne soit informée de la comparution de son client.

La Guinée-Bissau est dirigée depuis le coup d’Etat militaire du 26 novembre 2025, qui a renversé le président Umaro Sissoco Embalo et porté le général Horta N’Tam au pouvoir. Arrêté le jour du putsch, M. Pereira avait été libéré en janvier avant d’être maintenu en résidence surveillée.

Le 31 octobre 2025, l’armée avait annoncé avoir déjoué une tentative de « subversion de l’ordre constitutionnel » à la veille de l’ouverture de la campagne pour les élections générales. Les proches de l’opposant estiment que les poursuites engagées contre lui relèvent d’un acharnement politique destiné à l’empêcher de participer à l’élection présidentielle prévue le 6 décembre.

Avant même le renversement du pouvoir en novembre 2025, la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise située entre le Sénégal et la Guinée, avait déjà connu quatre coups d’Etat ainsi que plusieurs tentatives de putsch depuis son indépendance. Domingos Simoes Pereira avait par ailleurs été écarté de la présidentielle de novembre 2025 après le rejet de sa candidature, déposée hors délai.