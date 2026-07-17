Niger : Renouvellement pour cinq ans du permis d’exploitation de la mine d’or de Samira-Libiri

Le gouvernement nigérien a approuvé, lors du Conseil des ministres tenu jeudi, le deuxième renouvellement du permis de grande exploitation minière d’or de Samira-Libiri, exploité par la Société des Mines du Liptako (SML) dans le département de Gothèye, région de Tillabéri.

Selon le communiqué officiel, ce renouvellement est accordé pour une durée de cinq ans afin de permettre à la société de poursuivre l’exploitation du gisement aurifère. Au cours de cette nouvelle période, la SML prévoit une production de 83.887 onces d’or, pour un chiffre d’affaires estimé à près de 96 milliards de francs CFA.

Le gouvernement souligne également que ce renouvellement devrait permettre de maintenir environ 400 emplois directs sur le site minier, tout en générant des recettes supplémentaires pour l’État à travers les impôts et taxes liés aux activités d’exploitation.

Les autorités mettent aussi en avant les retombées économiques attendues pour les entreprises nationales. Elles estiment que l’application des dispositions relatives au contenu local dans le secteur minier favorisera une plus grande participation des opérateurs nigériens à la chaîne de valeur de l’industrie extractive.

Le permis d’exploitation de Samira-Libiri avait été attribué à la Société des Mines du Liptako en février 2002. Il avait fait l’objet d’un premier renouvellement en novembre 2019, avant cette nouvelle prorogation de cinq ans adoptée par le Conseil des ministres.