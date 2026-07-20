Gabon : La BAD table sur une croissance économique de 3 %

L’économie gabonaise devrait afficher une croissance de 3 % en 2026, selon les projections de la Banque africaine de développement (BAD) présentées dans son rapport Perspectives économiques en Afrique 2026, repris par plusieurs médias locaux.

Dans cette publication, intitulée «Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l’Afrique dans un monde fragmenté», l’institution indique que cette progression sera soutenue par les bonnes performances attendues dans plusieurs secteurs stratégiques. La construction, l’agriculture notamment les filières de l’huile de palme et de l’aviculture, l’industrie, avec les activités agroalimentaires et manufacturières, ainsi que les services devraient constituer les principaux moteurs de cette croissance.

La BAD prévoit également une évolution contrastée des comptes extérieurs du pays. Le compte courant devrait dégager un excédent représentant 1,1 % du PIB en 2026, avant de se détériorer pour afficher un déficit de 2,4 % du PIB en 2027. Cette évolution s’expliquerait par un renforcement de la demande intérieure, stimulée par la progression des investissements publics et privés et par une amélioration de la consommation des ménages.

Dans son rapport, la Banque africaine de développement souligne que ces prévisions interviennent dans un contexte international marqué par une fragmentation géopolitique croissante, des tensions commerciales persistantes, des conflits régionaux et un recul des flux financiers mondiaux. Face à cette conjoncture, l’institution appelle les pays africains à renforcer la coordination de leurs politiques économiques afin de mobiliser davantage de ressources domestiques et internationales pour financer durablement leur développement.