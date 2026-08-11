Moscou : Burkina Faso et Russie renforcent leur coopération bilatérale 

La Russie et le Burkina Faso s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération bilatérale. La première session de la commission intergouvernementale russo-burkinabè chargée des relations économiques, commerciales, scientifiques et techniques se tiendra le 16 septembre 2026 à Moscou, a annoncé le ministère russe de l’Énergie.

Les préparatifs de cette rencontre ont été au cœur d’une réunion de la délégation russe participant à la commission. Les discussions ont porté sur les principaux domaines de collaboration entre les deux pays, ainsi que sur les modalités d’organisation de cette première session.

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme prioritaires, notamment le commerce, l’économie, l’énergie, l’industrie, l’agriculture, l’éducation et la santé publique. Les deux parties souhaitent également renforcer leur cadre juridique et contractuel afin de faciliter la mise en œuvre de futurs projets communs.

Dans le domaine énergétique, Moscou se dit disposé à mettre à la disposition du Burkina Faso et d’autres pays africains des solutions technologiques destinées à moderniser et développer leurs infrastructures électriques.

La coopération industrielle devrait également s’étendre à plusieurs filières, parmi lesquelles la fabrication de machines agricoles, les technologies d’aviation civile sans pilote et la production pharmaceutique.

L’éducation constitue un autre volet important du partenariat. A ce jour, 72 étudiants burkinabè poursuivent leurs études dans des établissements universitaires russes. D’ici la fin de l’année, l’Université fédérale du Sud (SFedU) prévoit par ailleurs de dépêcher des enseignants de russe au Burkina Faso.

Moscou et Ouagadougou entendent ainsi donner un cadre plus structuré à leur rapprochement et identifier de nouveaux projets susceptibles d’approfondir leurs relations économiques, scientifiques et techniques.