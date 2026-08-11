Sénégal : Bamako et Ankara renforceront leur coopération économique

Le Mali et la Turquie entendent donner un nouvel élan à leur partenariat économique. C’est dans cette perspective que l’ambassadeur du Mali au Sénégal, Boubacar Biro Diallo, et son homologue turque, Dilsad Kirbasli Karaoglu, se sont entretenus lundi à Dakar sur les opportunités de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques.

Tenue à la Chancellerie du Mali, la rencontre a notamment porté sur l’énergie, la transformation du coton et les infrastructures. La diplomate turque a proposé de faciliter des contacts entre les autorités maliennes et plusieurs entreprises turques implantées au Sénégal, notamment AVCI, SUMA et IMAK, spécialisées respectivement dans la transformation du coton, l’énergie et le BTP.

Pour Boubacar Biro Diallo, cette initiative s’inscrit pleinement dans les priorités des autorités maliennes, qui souhaitent accélérer la transformation locale du coton, accroître les capacités énergétiques du pays et développer les infrastructures.

Les deux diplomates ont également passé en revue la coopération dans les domaines de la défense, de la formation et des études. L’ambassadeur malien a notamment salué l’appui de la Turquie au renforcement des capacités nationales, évoquant la tenue à Bamako, en novembre 2025, de la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité (BAMEX).

De son côté, Dilsad Kirbasli Karaoglu a réaffirmé le soutien de son pays au Mali dans la lutte contre les groupes armés terroristes, en rappelant que la Turquie avait elle-même été confrontée à la menace du PKK.

Les échanges ont aussi concerné la communauté malienne établie au Sénégal et son implication dans la vie économique, ainsi que le rôle majeur du Sénégal dans les échanges commerciaux du Mali. Selon Boubacar Biro Diallo, près de 70 % des marchandises importées et exportées par le Mali transitent par le Port autonome de Dakar.

La diplomate turque a, par ailleurs, mis en avant l’expérience sénégalaise en matière de production d’électricité, où plusieurs entreprises turques sont engagées dans des projets énergétiques.

A l’issue des discussions, les deux parties ont convenu de miser davantage sur la diplomatie économique et de favoriser les partenariats avec les entreprises turques dans les secteurs jugés prioritaires par Bamako.