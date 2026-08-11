Mali : L’armée annonce avoir neutralisé plus de 50 terroristes à San

L’armée malienne affirme avoir repoussé une attaque menée contre une unité militaire dans la ville de San, à environ 400 kilomètres à l’est de Bamako. Selon l’état-major général des armées, plus de 50 assaillants ont été neutralisés lors de la riposte.

D’après un communiqué de l’armée, l’offensive a été menée par des combattants affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ainsi qu’au Front de libération de l’Azawad (FLA).

Les forces maliennes indiquent avoir opposé une réponse « robuste » et « bien coordonnée », permettant de repousser les assaillants, de mettre hors de combat plusieurs infiltrés et de reprendre le contrôle de la position militaire ciblée.

Le bilan provisoire fait également état de plusieurs blessés dans les rangs des assaillants. Une partie d’entre eux aurait été évacuée par leurs compagnons lors de leur repli, selon l’état-major. Des opérations de recherche et de ratissage se poursuivaient dans la zone afin de retrouver les combattants ayant pris la fuite.

Cette contre-offensive intervient au lendemain d’une attaque contre un camp militaire à San, qui a coûté la vie à dix soldats maliens.

L’armée malienne assure rester mobilisée pour poursuivre ses opérations de sécurisation du territoire et de protection des populations face aux groupes armés.

Le Mali est confronté à une crise sécuritaire persistante. Le pays fait notamment face à des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique, ainsi qu’à des revendications séparatistes concentrées principalement dans le nord du territoire.