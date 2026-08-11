Soudan du Sud : L’ONU s’inquiète du climat politique et sécuritaire avant les élections

A quelques mois des élections prévues en décembre 2026, le Soudan du Sud reste confronté à une situation politique, sécuritaire et humanitaire préoccupante. Les Nations unies alertent sur les incertitudes qui entourent la tenue d’un scrutin crédible, pacifique et ouvert à tous.

Anita Kiki Gbeho, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU et responsable de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), a souligné jeudi la fragilité du contexte politique. Selon elle, la confiance entre les principaux protagonistes demeure limitée et la mise en œuvre de l’Accord de paix revitalisé avance à un rythme insuffisant.

La participation effective des acteurs de l’opposition au processus de transition constitue également un sujet de préoccupation pour les Nations unies. A cela s’ajoute la persistance des affrontements entre les forces gouvernementales et l’Armée populaire de libération du Soudan en opposition (SPLA-IO), particulièrement dans l’Etat de Jonglei.

Les populations civiles continuent de payer le prix de ces violences. Entre janvier et juin, plus de 420.000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays, tandis que le Soudan du Sud accueille environ 1,4 million de réfugiés ayant fui le conflit dans le Soudan voisin. Ces déplacements s’accompagnent d’une importante dégradation des moyens de subsistance.

Face à cette situation, Anita Kiki Gbeho a exhorté les autorités sud-soudanaises et leurs partenaires internationaux à redoubler d’efforts pour mettre fin aux combats, garantir la sécurité des civils et des travailleurs humanitaires et faciliter l’acheminement de l’aide aux populations vulnérables.

Malgré les nombreuses difficultés, le président Salva Kiir reste déterminé à maintenir le calendrier électoral. Il assure que l’élection présidentielle aura lieu le 22 décembre 2026, comme prévu.