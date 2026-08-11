Nigeria : 29 morts dans un affrontement à Kebbi

Dix policiers, deux civils et 17 hommes présentés comme des bandits présumés ont été tués mardi à l’aube lors d’un violent affrontement avec les forces de sécurité dans l’Etat de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, selon la police.

Les forces de l’ordre ont intercepté un groupe lourdement armé qui se déplaçait entre les États de Zamfara et de Kebbi, sur l’axe reliant la localité de Rafin Makuku à la zone administrative de Sakaba. D’après Bashir Usman, porte-parole de la police de Zamfara, les hommes armés auraient tenté de lancer une attaque contre Rafin Makuku.

Les policiers sont tombés dans une embuscade tendue par les assaillants. Dix agents ont perdu la vie tandis que deux autres ont été blessés et pris en charge dans des structures médicales. Deux civils ont également été tués au cours des échanges de tirs.

La police affirme avoir neutralisé 17 membres du groupe armé, tout en précisant que le bilan demeure provisoire.

Des témoignages recueillis auprès des habitants font état d’une attaque de grande ampleur. Selon Ahmad Sani, un résident de Rafin Makuku, des centaines d’hommes armés arrivés à moto ont ouvert le feu sur les forces de sécurité présentes dans la zone. Il affirme qu’une vingtaine d’assaillants auraient été abattus.

Ibrahim Ngaski, responsable de la Croix-Rouge dans l’État de Kebbi, a confirmé la mort d’au moins dix policiers et fait état de plusieurs victimes civiles.

Cette région du nord-ouest du Nigeria est confrontée depuis plusieurs années aux violences de groupes criminels communément appelés bandits. Ces derniers se livrent notamment au vol de bétail, aux enlèvements contre rançon et à des raids meurtriers contre les villages, souvent accompagnés de pillages et d’incendies.

Malgré le déploiement de l’armée et d’autres forces de sécurité, les attaques se poursuivent. Les initiatives de dialogue, d’amnistie et de compensation financière mises en place par les autorités n’ont jusqu’ici pas permis de faire durablement reculer ces violences.