Côte d’Ivoire : Sept morts dans des affrontements intercommunautaires à Alépé

Sept personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d’affrontements intercommunautaires survenus mardi 4 août à Kossandji, une localité du département d’Alépé, dans le sud-est de la Côte d’Ivoire, rapportent jeudi les médias ivoiriens.

Selon un communiqué du procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abobo, Counta Naffissiatou, le conflit serait parti d’un désaccord foncier avant de dégénérer en violents affrontements entre des groupes de jeunes issus de différentes communautés.

« Le mardi 4 août 2026, un conflit opposant des membres de différentes communautés vivant dans la localité de Kossandji dans le département d’Alépé, a dégénéré en violents affrontements, qui ont fait sept morts et plusieurs blessés », précise le parquet.

Une personne est également portée disparue et d’importants dégâts matériels ont été enregistrés au cours des violences.

À la suite des affrontements, le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête. Celle-ci a conduit à l’interpellation de 18 personnes, qui ont été déférées devant la justice, selon le communiqué.

Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour plusieurs chefs d’accusation, notamment meurtre, troubles à l’ordre public, détention illégale d’armes à feu, association de malfaiteurs, vol en réunion et de nuit, destruction de biens, incendie volontaire ainsi que coups et blessures volontaires.

Les personnes interpellées ont été inculpées des faits qui leur sont reprochés et placées sous mandat de dépôt, a précisé le parquet.

Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations afin d’établir les responsabilités dans ces violences qui ont ravivé les tensions entre différentes communautés de cette localité du sud-est ivoirien.