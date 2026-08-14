Bujumbura : 14 accords de coopération signés entre le Burundi et le Burkina Faso

Le Burundi et le Burkina Faso ont signé jeudi à Bujumbura 14 accords de coopération, à l’issue d’une visite de travail du ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, dans la capitale burundaise.

Les accords ont été paraphés par le chef de la diplomatie burundaise, Edouard Bizimana, et son homologue burkinabè, et couvrent plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, la sécurité, la protection civile, le transport aérien, la santé, l’emploi, la jeunesse et les sports, rapporte le journal indépendant Yaga.

Les deux pays ont également convenu de supprimer les visas pour les titulaires de passeports ordinaires, de service et diplomatiques. La coopération sera par ailleurs renforcée dans les domaines du transport, de l’éducation et de la formation professionnelle, de l’enseignement et de la recherche, ainsi que dans l’échange des permis de conduire.

La signature de ces accords intervient quelques mois après la visite du président burundais, Evariste Ndayishimiye, au Burkina Faso.

Le 20 avril dernier, le chef de l’Etat burundais, également président en exercice de l’Union africaine (UA), s’était rendu à Ouagadougou pour une « visite d’amitié et de travail », au cours de laquelle il avait rencontré son homologue burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon la présidence burundaise, les deux dirigeants avaient notamment échangé sur le renforcement des relations bilatérales et de la coopération Sud-Sud, ainsi que sur les relations entre l’Union africaine et l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

La conclusion de ces 14 accords vient ainsi donner une dimension concrète au rapprochement engagé entre Bujumbura et Ouagadougou, avec l’objectif d’élargir leur coopération à plusieurs secteurs stratégiques.