Gabon : Paiement de 51 milliards de FCFA de dette intérieure

Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a ordonné le paiement de près de 51 milliards de FCFA (77,74 millions d’euros) au titre de la dette intérieure de l’État envers les entreprises gabonaises, notamment les membres de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) et les dirigeants de PME-PMI.

Selon un communiqué de la présidence relayé par l’Agence gabonaise de presse (AGP), une première enveloppe de 21 milliards de FCFA (plus de 32 millions d’euros) correspond à 1.478 ordonnances de paiement couvrant des créances accumulées entre 2022 et 2026.

Ces règlements bénéficieront principalement aux petites et moyennes entreprises intervenant dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics (BTP), de l’entretien, de l’approvisionnement en carburant et de la fourniture de produits alimentaires.

Une seconde enveloppe de 30 milliards de FCFA (45,73 millions d’euros) est destinée au règlement des créances dues aux opérateurs des secteurs de la forêt-bois et des mines.

L’instruction présidentielle, adressée au Trésor public, vise notamment à améliorer la trésorerie des entreprises concernées, préserver les emplois et favoriser la reprise des investissements et de l’activité économique.

Brice Clotaire Oligui Nguema a toutefois insisté sur la nécessité de procéder au règlement des créances publiques dans le respect des règles de gestion, de contrôle et de transparence, selon la présidence.