Guinée-Bissau : Huit pêcheurs portés disparus après un naufrage

Huit pêcheurs sénégalais sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation survenu jeudi au large de la Guinée-Bissau. Un neuvième membre de l’équipage a été retrouvé vivant, rapportent mardi des médias sénégalais.

Selon les premières informations, le bateau a heurté un banc de sable avant de se disloquer, alors que les neuf pêcheurs se trouvaient à bord. L’accident s’est produit le cinquième jour de leur navigation dans les eaux territoriales bissau-guinéennes.

Les pêcheurs avaient auparavant mené une campagne de plusieurs jours dans les zones poissonneuses de la sous-région. Ils avaient ensuite entamé leur retour vers le Sénégal lorsque le drame s’est produit.

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les huit disparus. Les forces navales et les unités chargées de la surveillance maritime multiplient les opérations de ratissage dans la zone afin de localiser les membres de l’équipage toujours introuvables.