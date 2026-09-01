Mali : Un nouveau programme pour développer des traitements de nouvelle génération contre le Paludisme

Le consortium de recherche WANECAM3 a lancé mardi un nouveau programme destiné à mettre au point des traitements innovants contre le paludisme. Cette initiative réunit onze partenaires issus de six pays africains et de quatre pays européens, avec la participation de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako, selon une source officielle citée par l’AMAP.

Le projet bénéficie du soutien financier de l’Union européenne, dans le cadre de Global Health EDCTP3, ainsi que du laboratoire Novartis et de Medicines for Malaria Venture (MMV). Les chercheurs vont notamment tester de nouvelles molécules antipaludiques ne reposant pas sur des dérivés de l’artémisinine, au cours d’essais cliniques de phases 2 et 3.

L’objectif est de parvenir à mettre au point un traitement efficace contre le paludisme non compliqué administrable en une seule dose. Une telle solution permettrait de simplifier la prise en charge des patients, de favoriser une meilleure observance thérapeutique et de renforcer la lutte contre la résistance croissante aux médicaments antipaludiques en Afrique.

Pour le professeur Abdoulaye Djimdé, responsable scientifique malien de WANECAM3, l’enjeu est particulièrement urgent. La progression des résistances aux traitements disponibles menace les avancées obtenues dans la lutte contre le paludisme et rend indispensable l’accélération de la recherche sur de nouvelles options thérapeutiques.

Ce programme intervient ainsi dans un contexte où l’efficacité des traitements existants est de plus en plus mise à l’épreuve. En cas de résultats concluants, les molécules étudiées pourraient contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de médicaments et transformer la prise en charge du paludisme non compliqué pour des millions de patients à travers le continent africain.