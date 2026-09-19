AES : Les Forces unies et les Sages se dotent de structures régionales à Agadez

Le bureau provisoire régional de la coordination des Forces unies de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et celui des Sages ont été officiellement installés samedi 19 septembre 2026 à Agadez, lors d’une cérémonie tenue dans la salle de réunion de la MJC LAYA.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du gouvernorat d’Agadez, Souleymane Saidou Boulhassan. Le bureau provisoire régional de la coordination des Forces unies compte 17 membres, tandis que le bureau régional des Sages est composé de 12 membres.

A cette occasion, le représentant du gouvernorat a présenté ces structures comme des acteurs appelés à contribuer à « l’opérationnalisation de l’AES dans l’espace confédéral ». Il a insisté sur la responsabilité qui incombe aux nouveaux bureaux, notamment dans l’orientation et la structuration des initiatives destinées à répondre aux attentes de leurs membres.

Souleymane Saidou Boulhassan a également appelé les responsables à faire preuve de rigueur et de transparence dans la gestion des projets et des ressources, tout en soulignant l’importance du dévouement et de l’esprit d’équipe dans l’exercice de leurs fonctions.

De son côté, le coordinateur national des Forces unies et du bureau des Sages de la confédération de l’AES, Oumar Manman, a expliqué que l’organisation entend notamment promouvoir la solidarité, la paix et la cohésion sociale. Elle souhaite également sensibiliser les citoyens sur les objectifs de l’AES et participer à la lutte contre la cybercriminalité.

Le responsable a par ailleurs affirmé que les Forces unies entendent soutenir les orientations des dirigeants des trois pays membres de la confédération afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de l’AES.

La cérémonie s’est achevée par la présentation officielle des membres des deux bureaux provisoires régionaux, marquant ainsi le début de leurs activités à Agadez.

AES est une organisation créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en 2023, avant de la transformer en Confédération des États du Sahel en juillet 2024.