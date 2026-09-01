Afrique du Sud : 60 Sénégalais rapatriés à Dakar

Soixante ressortissants sénégalais, parmi lesquels 23 enfants et une dizaine de femmes, ont regagné le Sénégal lundi après avoir été rapatriés d’Afrique du Sud, a rapporté mardi l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le retour de ces citoyens intervient alors que la situation des ressortissants étrangers demeure préoccupante en Afrique du Sud, confrontée à une recrudescence des violences à caractère xénophobe. Selon Abdou Karim Cissé, directeur des Sénégalais de l’extérieur, l’opération a été mise en place à la demande des personnes concernées, désireuses de rentrer au pays.

L’ambassade du Sénégal à Pretoria a participé à l’organisation du rapatriement en procédant à l’identification des bénéficiaires et en assurant leur accompagnement. Un premier groupe composé de six à sept Sénégalais avait déjà été rapatrié la semaine précédente.

À leur arrivée à Dakar, les personnes rapatriées doivent bénéficier d’un dispositif d’accueil et de réinsertion. Celui-ci prévoit notamment un soutien psychosocial ainsi qu’un accompagnement économique, à travers des programmes de formation, d’insertion professionnelle ou encore de financement de projets.

Face aux tensions liées à la présence de communautés étrangères, Abdou Karim Cissé a par ailleurs appelé à éviter toute stigmatisation des ressortissants étrangers vivant au Sénégal. Il a toutefois rappelé l’importance du respect des lois et règlements du pays.

Ces rapatriements interviennent dans un climat marqué par une multiplication des actes de violence visant des étrangers en Afrique du Sud. Plusieurs pays africains ont ainsi engagé des opérations de retour volontaire pour leurs ressortissants.

Ces derniers mois, des citoyens du Ghana, du Nigeria et du Malawi ont notamment quitté le territoire sud-africain dans le cadre de dispositifs de rapatriement mis en place avec le soutien de leurs gouvernements.