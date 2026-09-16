Cap-Vert : José Maria annonce sa candidature à un second mandat

Le président cap-verdien José Maria Neves a annoncé lundi 14 septembre 2026 sa candidature à un second mandat de cinq ans, à deux mois de l’élection présidentielle prévue le 15 novembre prochain.

Suite à cette annonce, la présidente de l’Assemblée nationale, Janira Hopffer Almada, assurera l’intérim à la tête de l’Etat pendant les deux mois précédant le scrutin. Elue à la présidence du Parlement en juin 2026, elle est devenue la première femme à occuper cette fonction au Cap-Vert.

Agé de 66 ans, José Maria Neves a dirigé le gouvernement en tant que Premier ministre entre 2001 et 2016, avant d’accéder à la présidence en 2021. Il a justifié sa volonté de poursuivre son mandat par son souhait de mettre son expérience au service du pays et de mener à terme plusieurs projets restés inachevés au cours du précédent cycle politique.

La prochaine présidentielle s’annonce disputée, avec au moins neuf personnes ayant manifesté leur intention de se porter candidates. Les prétendants doivent toutefois encore transmettre les documents requis à la Cour constitutionnelle, avant la date limite fixée au mercredi 16 septembre.

José Maria Neves entend notamment obtenir le soutien du Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV), formation qu’il a dirigée par le passé. Il a également lancé un appel en faveur d’un soutien dépassant le cadre de son ancien parti.

Archipel de l’Atlantique peuplé d’environ 520.000 habitants, le Cap-Vert est devenu indépendant du Portugal en 1975. Depuis l’instauration des premières élections libres en 1991, le pays connaît une relative stabilité politique et figure parmi les démocraties africaines considérées comme les plus stables.