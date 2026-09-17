Niger : Quatre nouveaux ministres intègrent le gouvernement 

Le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, a procédé mardi à un remaniement ministériel marqué par l’entrée de quatre nouveaux membres au sein de l’Exécutif.

Parmi les changements annoncés figure le ministère de l’agriculture et de l’élevage, placé sous la responsabilité du colonel Bilaly El Hadji Gambobo. Il succède au colonel Mahaman Elhadj Ousmane.

Le portefeuille de la refondation et de la promotion des valeurs sociales revient, quant à lui, à Abdourahamane Oumarou, qui prend la relève d’Ali Ben Salah.

Deux autres nominations concernent les secteurs de l’énergie et de la communication. Le lieutenant-colonel Seyni Alzouma est ainsi nommé à la tête du ministère de l’énergie. Hamani Kargne devient pour sa part ministre de la communication et des nouvelles technologies, en remplacement d’Adji Ali Salatou.

Ce réaménagement intervient plusieurs mois après le précédent changement au sein de l’éxécutif, effectué le 26 janvier 2026. A l’issue de cette nouvelle recomposition, le gouvernement nigérien compte toujours 26 membres.