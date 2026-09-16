Mali : Assimi Goïta inaugure les infrastructures des forces spéciales et lance le COS

Le président de la Transition malienne, le général Assimi Goïta, a présidé mardi à Sénou la cérémonie d’inauguration des nouvelles infrastructures de l’état-major du Bataillon autonome des forces spéciales (BAFS) et des centres d’aguerrissement. L’événement a également marqué le lancement officiel du Commandement des opérations spéciales (COS).

La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition (CNT) ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Financé sur le budget national et aménagé sur une superficie de 15 hectares, le nouveau site comprend notamment un bâtiment administratif R+1 consacré à la planification des opérations, des logements, un restaurant, une salle de sport, des places d’armes et des magasins.

Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans la volonté des autorités maliennes de renforcer et de moderniser les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, notamment face à l’évolution des menaces et aux défis liés aux formes de conflictualité dites hybrides.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le chef d’état-major général des Armées, le général de division Elisée Jean Dao, a rendu hommage aux militaires tombés au combat et mis en avant la place du BAFS, présenté comme une unité d’élite au sein des forces armées maliennes.

De son côté, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, le général de division Oumar Diarra, a expliqué que la mise en place du COS vise à centraliser la conduite des opérations spéciales sous une structure de commandement unique. Cette organisation doit permettre, selon lui, de renforcer la coordination et de favoriser la reprise de l’initiative sur les plans tactique et stratégique.

La cérémonie a également été ponctuée par la remise de brevets de parachutisme, de distinctions honorifiques et des nouveaux insignes du COS. Elle s’est achevée par la coupure symbolique du ruban, suivie d’une visite des différentes installations par le chef de l’État.