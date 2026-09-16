Nigeria : Dangote lance l’introduction en Bourse de sa raffinerie pétrolière

Le groupe du milliardaire nigérian Aliko Dangote a lancé lundi 14 septembre 2026 l’offre publique initiale (IPO) de sa raffinerie pétrolière, une opération appelée à devenir, si elle aboutit comme prévu, la plus importante vente d’actions jamais réalisée en Afrique.

L’opération porte sur 4,1 milliards d’actions ordinaires, proposées à 525 nairas chacune, avec une clôture prévue le 13 octobre. En cas de souscription complète, elle devrait permettre de mobiliser environ 2.150 milliards de nairas, soit 1,6 milliard de dollars. Le montant pourrait grimper à près de 2,1 milliards de dollars en cas de forte demande et d’activation de l’option de surallocation (« greenshoe »).

Implantée à la périphérie de Lagos, la raffinerie a nécessité un investissement d’environ 20 milliards de dollars et a démarré sa production en 2024. Elle fournit aujourd’hui une grande partie de l’essence produite localement au Nigeria et dispose d’une capacité de traitement d’environ 700.000 barils de brut par jour.

Le groupe prévoit toutefois de porter cette capacité à 1,4 million de barils quotidiens d’ici 2029, soit un doublement de la production actuelle. À travers l’IPO, la raffinerie est valorisée à environ 47 milliards de dollars.

L’offre s’adresse également aux petits investisseurs. Les ressortissants nigérians pourront notamment acquérir un minimum de dix actions par l’intermédiaire de plateformes d’investissement numériques et de sociétés de technologie financière.

Aliko Dangote a expliqué que cette opération visait à permettre au grand public de participer davantage à la propriété de la raffinerie. Elle fait suite à un placement privé réalisé en juillet 2026, qui avait suscité une demande 3,7 fois supérieure au nombre de titres proposés, selon le groupe.