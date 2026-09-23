Mauritanie : Forum des banques centrales francophones

Le 20e Forum des directeurs de la formation des banques centrales francophones a débuté mardi 22 septembre 2026 à Nouakchott. Organisée par la Banque centrale de Mauritanie, la rencontre, qui se poursuivra jusqu’au 24 septembre, est consacrée à l’adaptation des compétences et à la préparation des personnels aux transformations du secteur financier.

Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lemine Ould Dhehby, a souligné la nécessité pour les banques centrales de renforcer leurs dispositifs de formation afin de répondre aux mutations technologiques, aux cybermenaces, aux risques liés au climat ainsi qu’aux évolutions des systèmes de paiement. Les participants se penchent également sur les moyens d’anticiper les besoins futurs en personnel et en compétences.

Selon le président du forum, Anselme Imber, cette édition rassemble des représentants de 22 banques centrales provenant de 34 pays répartis sur trois continents.