Nigeria : TotalEnergies investit 800 millions de dollars dans un projet gazier offshore

Le groupe français TotalEnergies va investir 800 millions de dollars dans le développement du champ gazier d’Ima, au large du Nigeria, en partenariat avec la compagnie nigériane AMNI. La décision finale d’investissement a été annoncée mercredi par le géant énergétique.

Opérateur du projet avec une participation de 40 %, TotalEnergies prévoit de relier le champ d’Ima à l’usine de liquéfaction de gaz naturel Nigeria LNG, située à Bonny, près de Port Harcourt, dans le delta du Niger. Cette connexion reposera sur un gazoduc de 22 kilomètres.

La mise en production est prévue pour 2028, avec une capacité pouvant atteindre 350 millions de pieds cubes de gaz par jour, selon TotalEnergies. L’exploitation d’Ima devrait permettre à Nigeria LNG d’augmenter sa capacité de production de gaz naturel liquéfié, actuellement de 22 millions de tonnes par an, à environ 30 millions de tonnes.

Le projet intervient alors que le Nigeria cherche à accroître sa production d’hydrocarbures et à mieux valoriser ses importantes réserves gazières. À son arrivée au pouvoir en 2023, le président Bola Tinubu avait fait de la relance de la production pétrolière une priorité. Celle-ci a atteint 1,6 million de barils par jour en août dernier, contre moins d’un million auparavant, avec un objectif gouvernemental fixé à deux millions de barils quotidiens d’ici 2027.

Bola Tinubu s’est félicité de l’investissement annoncé par TotalEnergies, estimant qu’il illustre les efforts du Nigeria pour créer un environnement plus attractif pour les investisseurs étrangers. Le président souhaite notamment utiliser davantage les ressources gazières du pays pour soutenir l’industrie, développer les exportations et stimuler la création d’emplois.