RDC : L’épidémie d’Ebola franchit le seuil des 4.000 morts

La République démocratique du Congo (RDC) poursuit sa riposte face à l’épidémie de maladie à virus Ebola, qui touche désormais sept provinces et 64 zones de santé. Selon le point de situation publié mercredi sur le réseau social X par le ministère de la Communication et des Médias, le pays recensait, au 5 octobre 2026, 8 665 cas confirmés et 4 178 décès.

D’après les mêmes chiffres, 890 patients sont actuellement placés en isolement ou hospitalisés, tandis que 2 259 personnes ont été déclarées guéries, dont 24 au cours des dernières 24 heures. Le taux de létalité s’établit à 48,2 %, et le suivi des contacts atteint 80,4 %.

Le ministère indique que les opérations de riposte se poursuivent dans l’ensemble des zones touchées. Les autorités sanitaires maintiennent les dispositifs de surveillance et de prise en charge des cas, ainsi que le suivi des personnes ayant été en contact avec des malades. « La riposte se poursuit dans 7 provinces et 64 zones de santé touchées », a-t-il précisé.

Il fait par ailleurs état de la progression de la campagne de vaccination, notamment dans les provinces de la Tshopo et du Bas-Uélé. Aucun bilan détaillé du nombre de personnes vaccinées n’a toutefois été communiqué. Les autorités appellent la population à signaler tout symptôme ou cas suspect via le numéro d’urgence 151.