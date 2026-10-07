Algérie : Boualem Boualem, le stratège qui a piégé le président Abdelmadjid Tebboune 

Le décès de l’homme fort du régime ou du pouvoir algérien, Boualem Boualem, aura un impact géostratégique important sur la scène internationale.

Pour les analystes, le directeur de cabinet était l’architecte de toutes les décisions interne et externe du président Abdelmadjid Tebboune.

Homme des dossiers et des écoutes téléphoniques depuis 2015, sur tous les responsables civils et militaires, a pu s’intégrer à haut niveau dans les rouages du système algérien.

Malgré les dossiers et les notes confidentiels que tenait Boualem et déposés chez son avocat dans une banque Suisse, sa disparition n’aura aucun impact sur le général Saïd Chengriha contrairement au président Abdelmadjid Tebboune.

Selon des proches de Boualem Boualem et qui n’a rien oublié du passé, a été méprisé pour ses compétences par Tebboune, lors des réunions avec les hautes sphères de l’ère du président Abdelaziz Bouteflica .

Une information importante d’une source sécuritaire, Boualem Boualem avec son propre cercle manipulaient le président Abdelmadjid Tebboune pour l’induire en erreur dans ses déclarations sur la politique interne et surtout internationale pour le faire chuter afin de prendre sa place entant que président ainsi que de maintenir en place le général Saïd Chengriha qui devrait être limogé avant le changement de la constitution algérienne, par Tebboune.

La hantise ou la peur du président, sur laquelle a jouée Boualem est l’affaire de Khalid Tebboune dans le trafic des 700 kilos de cocaïne.

Boualem Boualem, un cas d’école spécial pour les hautes études stratégiques et politiques, restera l’homme qui a manipulé, induit en erreur le président Tebboune sur les questions au Sahel, au Sahara occidental, au Moyen-Orient, en Europe et autres pays.