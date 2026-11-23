Les Forces armées maliennes (FAMa), avec l’appui de leurs partenaires, ont mené plusieurs opérations aériennes contre des positions de groupes armés terroristes dans les régions de Kidal et de Niono, entre le 18 et le 21 novembre 2026, dans le cadre de l’opération Dougoukoloko, a annoncé l’État-major général des armées dans un communiqué relayé par l’agence de presse malienne.

Selon la même source, une première intervention a été effectuée le mercredi 18 novembre, à la suite d’informations recueillies par les services de renseignement. Ces derniers ont permis de localiser un lieu de rassemblement de groupes armés terroristes, situé à 119 kilomètres au sud-ouest de Kidal. Après confirmation de la nature de la cible, l’armée a procédé à une frappe contre le site.

Le communiqué militaire indique que plusieurs individus se trouvaient sur les lieux au moment de l’intervention, parmi lesquels des responsables de groupes armés. Des véhicules ainsi que du matériel de guerre étaient également présents sur le site ciblé.

Les opérations se sont poursuivies le vendredi 20 novembre, avec de nouvelles frappes contre des positions identifiées à 78 kilomètres à l’est de Kidal, précise l’État-major, sans fournir davantage de détails sur le bilan de cette intervention.

Une autre opération a été conduite le samedi 21 novembre au nord-est de Niono. Une première frappe visant deux motocyclettes a fait quatre morts parmi les individus ciblés, tandis qu’un véhicule de type pick-up a été entièrement détruit, selon le communiqué.

À travers ces interventions successives, les FAMa entendent poursuivre leurs efforts de lutte contre les groupes armés terroristes et renforcer le contrôle sécuritaire sur l’ensemble du territoire national.

Le commandement militaire a réaffirmé la mobilisation des forces engagées dans le cadre de l’opération Dougoukoloko, tout en appelant les populations à maintenir leur soutien aux unités déployées sur le terrain.