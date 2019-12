Tchad : 14 morts dans l’attaque terroriste par Boko Haram d’un village de pêcheurs dans l’ouest du pays

Des éléments du groupe djihadiste Boko Haram ont tué mardi au moins quatorze personnes dans un village de pêcheurs dans l’ouest du Tchad.

« Hier, des personnes sont venues attaquer des pêcheurs non loin du village de Kaiga, il y a eu 14 morts, 5 blessés et 13 personnes portées disparues, dont on ne sait pas si elles ont été enlevées par les assaillants », selon Dimouya Souapebe, le préfet du département de Kaya. Kaiga est situé à une soixantaine de km de la frontière du Nigeria.

« Les assaillants sont venus en petit groupe dans un premier temps avant d’être renforcés pour attaquer les pêcheurs dans une zone appelée zone rouge, difficile d’accès », a-t-il précisé.

Malgré la présence d’une Force multinationale mixte (FMM), composée des forces armées du Tchad, du Cameroun, du Nigeria, du Niger et du Bénin pour combattre les différents groupes terroristes, les attaques djihadistes sont en recrudescence atteignant même le Cameroun et autres pays africains.