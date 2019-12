Nigeria: 10 personnes tuées et 13 blessés dans des attaques terroristes

Au moins sept personnes ont été tuées et une adolescente enlevée la veille de Noël, lors d’une attaque du groupe terroriste armé Boko Haram, visant un village chrétien près de Chibok, dans le nord-est du Nigeria.

Des dizaines de combattants venus à bord de camions et de motos ont attaqué le village de Kwarangulum (Etat du Borno) mardi soir, tirant sur les habitants alors qu’ils s’enfuyaient et incendiant des maisons et une église après avoir pillé des vivres.

Chibok fut le théâtre de l’enlèvement par Boko Haram de 276 lycéennes en 2014 qui avait soulevé une indignation mondiale.

Par ailleurs, au moins trois civils ont été tués et 13 autres blessés lors d’une attaque contre une position militaire dans le nord-est du Nigeria, selon un porte-parole du gouvernement local.

Des combattants du groupe de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), à bord de 14 camions, ont attaqué lundi soir un poste de contrôle militaire aux abords de la ville de Biu, à 180 km de la capitale de l’Etat du Borno, Maiduguri.