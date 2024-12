Djibouti : Renforcement de la coopération sécuritaire avec L’Ethiopie 

L’Ethiopie et Djibouti ont décidé de renforcer leur coopération pour lutter contre les groupes anti-paix opérant le long de leur frontière commune. Un accord a été signé à cet effet entre le Service national éthiopien du renseignement et de la sécurité (NISS) et le Service de documentation et de sécurité de Djibouti. Cet accord, conclu lundi, prévoit la création d’un groupe de travail conjoint chargé de neutraliser ces menaces transfrontalières.

La signature de cet accord fait suite à une rencontre à Addis-Abeba entre le directeur général du NISS, Redwan Hussein, et son homologue djiboutien, Hassan Said Khaireh. Les deux responsables ont discuté des défis sécuritaires communs, notamment la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic d’armes et l’immigration illégale.

Les questions sécuritaires liées aux flux commerciaux entre les deux pays, notamment à travers le port de Djibouti, un axe vital pour l’économie éthiopienne, ont également été abordées lors de cette réunion, selon l’agence de presse djiboutienne ADI.