Mali : Rebaptême des voies et places publiques à Bamako 

Le Premier ministre et ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général de division Abdoulaye Maiga, avec l’accord du président Assimi Goïta, a présidé mardi la cérémonie de rebaptisation de l’ancienne place du Sommet Afrique-France, située à Kalaban-Coura, à Bamako, qui porte désormais le nom de Place de la Confédération des États du Sahel (AES).

Cette cérémonie a également marqué le changement de nom de plusieurs autres sites publics dans la capitale malienne, comprenant 11 boulevards, 15 avenues, 5 rues, une place publique et 3 établissements publics. Ces changements visent à remplacer des noms liés à l’histoire coloniale française, tels que l’Avenue de l’Artois, l’Avenue de la Marne ou la Rue Archinard, des appellations qui ne résonnent plus dans la mémoire collective des Maliens.

Selon le Premier ministre Maiga, cette initiative représente une volonté résolue de réhabiliter l’histoire du pays, de célébrer ses héros et héroïnes, et de renforcer les valeurs ainsi que l’identité nationale. « Ce changement fait écho à notre désir de rendre hommage à ceux qui ont façonné l’histoire du Mali, de l’Afrique et même de l’humanité », a-t-il affirmé.

L’acte de rebaptisation s’inscrit dans le cadre du Décret du 13 décembre 2024, qui porte sur la dénomination des voies, places et établissements publics dans le District de Bamako. Le Premier ministre a précisé que ces nouveaux noms honorent désormais des personnalités nationales, africaines, panafricaines et universelles, qui, par leurs sacrifices et leurs exploits, ont marqué de manière exceptionnelle l’histoire du Mali et du monde.

Maiga a rappelé que cette première série de changements repose sur une liste de 28 personnalités physiques et 7 personnalités morales emblématiques, et a ouvert la voie à d’autres réformes. « D’autres listes élargies à d’autres régions du pays sont prévues pour poursuivre cette dynamique de valorisation mémorielle et identitaire », a-t-il annoncé.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont plusieurs ministres, l’ambassadrice du Burkina Faso au Mali, le représentant de l’ambassadeur du Niger au Mali, le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, ainsi que le président de la Délégation spéciale de la mairie du District de Bamako, Balla Traoré.