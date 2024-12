Ethiopie : Hausse significative des exportations de café éthiopien grâce aux réformes récentes

L’Autorité éthiopienne du café et du thé a annoncé une forte augmentation des exportations de café de l’Éthiopie, tant en volume qu’en revenus, grâce aux réformes entreprises pour améliorer la production et la productivité du café dans le pays.

Shafi Umar, directeur général adjoint et responsable du marketing à l’Autorité, a indiqué à l’ENA que les exportations de café ont connu une croissance rapide depuis 2021, stimulée par les réformes sectorielles. Il a précisé qu’alors que les exportations de café éthiopien augmentaient lentement auparavant, avec seulement 75 000 tonnes sur 20 ans, ces dernières années ont vu un essor bien plus marqué.

En 2023, l’Éthiopie a exporté 298 000 tonnes de café, générant 1,43 milliard de dollars de revenus. Pour cette année, le pays prévoit d’augmenter ses exportations à 400 000 tonnes, avec un objectif de recettes supérieur à 2 milliards de dollars. À mi-parcours de l’année fiscale, l’Éthiopie est bien partie pour générer 1 milliard de dollars grâce à l’exportation de plus de 200 000 tonnes de café.

« Fournir un café de qualité dans les délais augmente la demande, ce qui favorise une hausse à la fois du volume des exportations et des revenus », a expliqué le directeur adjoint, précisant que « durant les cinq derniers mois, l’Éthiopie a largement dépassé son objectif d’exportation de 117 000 tonnes, atteignant plus de 178 000 tonnes ». Selon lui, cela représente une hausse de 72 % en volume et de 55 % en revenus par rapport à l’année précédente.

Les réformes en cours, l’accent mis par le gouvernement sur le secteur du café et l’Initiative « Green Legacy » ont joué un rôle déterminant dans cette réussite. Lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, l’Initiative Green Legacy a notamment encouragé la plantation de café à grande échelle, la revitalisation des anciennes plantations et l’augmentation de la production et des revenus.

Shafi a également souligné que la rationalisation de la chaîne d’approvisionnement du café permet désormais aux producteurs et exportateurs de mieux communiquer et échanger, garantissant ainsi une livraison ponctuelle de café de qualité. Il a également annoncé que 40 agriculteurs avaient été récemment récompensés lors du concours de dégustation de café au goût spécial 2024, organisé à Hawassa.