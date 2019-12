RDC : le cobalt est un minerai stratégique par la République Démocratique du Congo

Le cobalt, déclaré minerai stratégique par la République Démocratique du Congo (RDC), est au centre des grands enjeux dans le monde. Face au besoin de plus en plus croissant de l’industrie de pointe au plan mondial, il est impérieux que l’Etat congolais maîtrise les enjeux qui sont autour de ce minerai, dont la RDC détient plus de la moitié des réserves mondiales.

Quatre ONG (Justicia asbl, Touche pas à mon cobalt, Océan et Cern/Cenco) ont alerté vendredi le gouvernement sur ce qui se trame autour du marché de ce minerai, notamment l’inscription du cobalt par l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en 2018 sur la liste des minerais stratégiques auxquels il faudrait accéder par toutes les voies et la stratégie chinoise de se le procurer à la source.

Ces organisations de la société civile ont recommandé au gouvernement d’être cohérent dans sa vision sur la gestion du cobalt en conformité avec le Code minier, de tenir compte des enjeux internationaux et nationaux autour du cobalt et d’autres minerais stratégiques, d’être acteur et non spectateur des enjeux autour des ressources naturelles.