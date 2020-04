Criquets pèlerins : l’Union Africaine préoccupée par l’invasion 

Dans un communiqué publié jeudi à l’issue de sa réunion tenue le 09 avril courant, le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) note avec une profonde préoccupation la recrudescence des criquets pèlerins depuis juin dernier et l’invasion continue affectant plusieurs pays du continent, y compris l’Ethiopie, le Soudan, le Soudan du Sud, l’Erythrée, la Somalie, Djibouti, le Kenya et l’Ouganda.

Le Conseil a mis en garde contre une invasion prévisible ciblant également les régions de l’Ouest et du Nord du continent, d’autant plus que la saison des pluies dans les régions de l’Ouest et du Sahel, durant le troisième trimestre de l’année, constitue un cadre favorable pour la reproduction des criquets.