Mozambique: au moins 128 terroristes éliminés

Les forces de sécurité du Mozambique ont tué depuis début avril plus d’une centaine de membres des groupes terroristes islamistes dans le nord du pays, a affirmé mercredi le ministre de l’Intérieur.

Au moins 128 de ces combattants ont été tués lors de trois opérations menées du 7 au 12 avril dans le village de Muidumbe et les îles de Quirimba et Ibo, a précisé le ministre, Amad Miquidade, lors d’un point-presse diffusé par la radiotélévision nationale.

Ces islamistes s’activent depuis plus de trois ans dans la province du Cabo Delgado, riche en importants gisements gaziers sous-marins.

Ces violences ont fait au moins 900 morts, selon l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) et le déplacement de plus de 150.000 personnes.