Niger: un soldat tué dans une attaque terroriste

Au moins un militaire nigérien a été tué et d’autres ont été blessés dans une attaque du groupe terroriste Boko Haram dimanche soir contre leur position près de Diffa (sud-est), proche de la frontière avec le Nigeria, ont annoncé lundi des sources militaires.

Les terroristes ont profité du moment de la rupture du jeûne de Ramadan, au coucher du soleil, pour attaquer le camp des Forces de défense et de sécurité (FDS) au niveau du pont stratégique dit « Doutchi », sur les eaux de la Komadougou Yobé au sud de la ville de Diffa, selon les mêmes sources.

« La riposte rigoureuse des FDS a contraint les terroristes à battre en retraite en abandonnant un véhicule », ont-elles précisé.

Le Niger est le théâtre depuis plus de quatre ans des attaques meurtrières du groupe terroriste Boko Haram qui ont fait des centaines de morts et plusieurs dizaines de milliers de déplacés du Niger et du Nigeria.