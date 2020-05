Somalie: 24 morts et plus de 850.000 déplacés suite aux inondations 

Le bilan provisoire des inondations fait état d’au moins 24 morts et 858.667 déplacés.

Ces inondations sont dues aux pluies diluviennes qui se sont abattues depuis un mois sur 24 districts de Somalie, a annoncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU.

« A la date du 14 mai, le nombre de personnes touchées par les inondations en Somalie est passé à plus de 858.667, dont 330.905 ont été déplacées et 24 tuées dans 24 districts », a indiqué l’OCHA dans son dernier rapport sur les inondations en Somalie.

Plusieurs pays d’Afrique de l’Est ont été affectés dernièrement par des pluies torrentielles et des inondations, dont le Kenya qui déplore à ce jour 237 morts et plus de 100.000 déplacés, ainsi que le Rwanda qui fait état de 72 morts.