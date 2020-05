Mogadiscio : 5 éléments d’Al Shabab tués par les forces kényanes dans le sud de la Somalie (Défense)

Cinq hommes armés du groupe djihadiste somalien d’Al Shabab ont été tués par les Forces de défense du Kenya (KDF), dans la nuit du samedi, à Bilis Qooqani, ville du district d’Afmadow (sud de la Somalie), a annoncé dimanche le ministère kényan de la défense dans un communiqué.

« Des soldats des KDF opérant dans le cadre de la Mission de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM) ont déjoué une attaque menée par 20 membres armés d’al-Shabab, dans la nuit du samedi, contre les forces de sécurité somaliennes à Bilis Qooqani. Cinq membres armés de la milice ont été tués dans cette attaque », souligne le communiqué.

« Après les échanges de tirs, les troupes des KDF ont tué 5 terroristes d’Al Shabaab et récupéré 5 fusils AK47 et plusieurs munitions », affirme le ministère de la Défense, assurant que « les forces spéciales des KDF opérant dans le cadre de l’AMISOM sont engagées à travailler en étroite collaboration avec les forces somaliennes pour soutenir les opérations visant à rétablir la paix dans la région et à réduire la menace d’Al-Shabab ».