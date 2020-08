Nigéria : des attaques contre Boko Haram

Le coordonnateur des opérations médiatiques de la Défense, le Général de division John Enenche, a déclaré dans un communiqué que la Force opérationnelle aérienne de l’opération LAFIYA DOLE a détruit une installation de stockage logistique des terroristes de Boko Haram.

Les raids aériens ont également éliminé plusieurs de leurs combattants jihadistes à Yamud, le long de l’axe Gulumba Gana-Kumshe de Borno.

Par ailleurs, la Force opérationnelle interarmées multinationale (MNJTF) affirme que le groupe terroriste Boko Haram enrôle des enfants soldats pour ressusciter son influence déclinante dans le bassin du lac Tchad.

La Force multinationale mixte (FMM) est une force armée composée d’éléments de cinq forces armées africaines en 2015 (Cameroun, Niger, Nigéria, Tchad, Bénin).

Elle est également connue sous son appellation anglaise Multinational Joint Task Force (MNJTF).

Le recrutement d’enfants soldats par la secte terroriste fait partie de ses nouvelles stratégies, suite à la récente reddition massive de leurs combattants à l’armée.

Le ministre nigérian de l’Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed, a lancé un appel aux puissances mondiales les exhortant à ne pas se laisser peser par des arguments non fondés pour refuser à son pays des plates-formes et des armes vitales pour la lutte contre l’insécurité.

Le ministre étaye cette affirmation, affirmant que «les puissances mondiales crétoises ont même refusé de nous vendre certaines armes vitales».

«Depuis plus de deux ou trois ans maintenant, nous avons payé certaines armes vitales qu’ils ne nous ont pas libérées et ils ont même refusé de nous donner des pièces de rechange.