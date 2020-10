Djibouti : une cité d’affaires « East Africain International Business Center »

Djibouti sera doté d’une cité d’affaire « East Africain International Business Center », de 840 000 mètres carrés qui sera érigée sur le site de l’ancien de port.

Ce futur quartier d’affaires ultramoderne, dont les travaux de construction ont été lancés jeudi dernier par le président de la République, Ismail Omar Guelleh, sera réalisé en six phases et sera doté à terme de deux tours jumelles, d’un grand hôtel de luxe, d’un gigantesque centre commercial, d’une salle d’exposition, d’un port de plaisance, d’un terminal de croisière, d’un aquarium, selon l’agence djiboutienne ADI.

La première phase de ce projet pharaonique prévoit la création d’environ 27000 emplois et la réalisation de l’hôtel, de salles d’exposition et de conférence et d’un centre d’études maritimes, est-il indiqué.