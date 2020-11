Afrique du Sud : corruption au cœur de l’ANC

Le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique (DA), a appelé le ministre de la Santé, Zwile Mkhize, à témoigner devant la Commission d’enquête sur la « capture de l’Etat », un phénomène qui réfère à la corruption qui a marqué l’ère de l’ex-président Jacob Zuma.

Citant la parlementaire de la DA, Natasha Mazzone, la presse Sud Africaine rapporte que selon certaines allégations, Mkhize qui occupait le poste de trésorier général du parti du Congrès national africain (ANC, au pouvoir), serait impliqué dans l’affaire d’achat de voitures de trains inadaptées aux infrastructures des chemins de fer sud-africains.

« L’ampleur de l’implication effrontée des ministres et des hauts responsables politiques au sein de l’ANC est très bouleversante », d’après la parlementaire sud-africaine, notant que « la crise économique, la faim et le désespoir endémiques, la montée du chômage et la hausse des taux de criminalité peuvent tous être directement liés à la capture de l’Etat et au noyau corrompu de l’ANC ».