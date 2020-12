Algérie : Enfants soldats du polisario à Tindouf

Une vidéo publiée sur le compte Facebook « Guerguerat’’ (algargarat.com) montre des enfants en cours de « formation militaire » par le polisario dans les camps de Tindouf en Algérie, une pratique pour laquelle ce mouvement séparatiste soutenu par la junte Algérienne sous le commandement du général Saïd Chengriha, doit être poursuivi pour crimes de guerre.

L’exploitation par le Front Polisario de l’innocence des enfants sahraouis, afin de les utiliser à promouvoir sa thèse séparatiste, est une violation flagrante des traités internationaux de protection et de défense des droits de l’enfant.

Au lieu de subir un tel sort, ces enfants doivent être pris en charge et protégés contre tout recrutement militaire ou participation à une guerre.

La poursuite de ces criminels du polisario dirigé par Brahim Ghali et leurs mentors devant la Cour Pénale Internationale, pour recrutement et utilisation d’enfants soldats entant que combattants, informateurs, messagers, cuisiniers, représentera un progrès considérable dans la lutte contre l’impunité et les droits de l’enfant.