Tchad : 24 morts dans des affrontements intercommunautaires

Au moins 24 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires dans la province du Batha, située dans le centre du Tchad, a annoncé dimanche soir le ministre de l’Administration du Territoire et des Collectivités autonomes, Mahamat Ismaël Chaïbo.

« Les affrontements entre communautés, dans le village Achiguek, ont été provoqués par des revendications autour des portions de terre », a fait savoir M. Chaïbo, qui conduisait une délégation ministérielle dépêchée pour régler le conflit.

Dans une déclaration à la presse, le responsable tchadien a précisé que les combats ont fait au moins 24 morts et plusieurs blessés.

Dans le centre et le sud du Tchad, les combats entre communautés sont fréquents et opposent principalement éleveurs nomades et cultivateurs autochtones sédentaires.