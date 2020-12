Afrique: les besoins se chiffrent entre 130 et 170 milliards de dollars par an jusqu’en 2025

Les besoins en infrastructures en Afrique se chiffrent entre 130 et 170 milliards de dollars par an jusqu’en 2025, relève le rapport économique sur l’Afrique 2020 publié récemment par la Commission économique des Nations pour l’Afrique, basée à Addis-Abeba.

Le rapport qui fait état d’un déficit de financement annuel de 67,6 à 107,5 milliards de dollars, note que le défi central que l’Afrique doit relever pour réaliser les ODD et parvenir à un développement durable et inclusif consiste à mobiliser les investissements requis dans des secteurs clés tels que la santé, l’énergie, les transports, la construction, l’éducation et la fabrication.