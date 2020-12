Tchad : le groupe sucrier français SOMDIAA 

Le Tchad et le groupe français SOMDIAA viennent de signer un mémorandum d’entente pour la mise en place d’un projet sucrier d’une capacité annuelle de plus de 170.000 tonnes destiné à couvrir le marché local et sous régional.

Selon les termes de l’accord, cette usine qui s’étendra sur une surface cultivable de 16.000 hectares de cannes à sucre dans la région du Barh Sara viendra en appui aux 40.000 tonnes de sucre produites annuellement par la Compagnie sucrière du Tchad (CST), et dont la capacité actuelle est loin de couvrir le marché tchadien estimé à 130.000 tonnes par an.